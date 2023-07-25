«Урал» отдал полузащитника Цулукидзе в аренду в «Динамо» из Тбилиси
Полузащитник «Урала» Лука Цулукидзе отправился в аренду, сообщает пресс-служба клуба.
Грузинский футболист новый сезон начнет в «Динамо» из Тбилиси. Арендное соглашение рассчитано на полгода.
19-летний футболист в феврале 2022 года перешел в «Урал», однако 10 марта воспользовался функцией приостановки контракта и провел оставшуюся часть сезона в «Сабуртало». Летом 2022 года он вернулся в «Урал».
В РПЛ Цулукидзе сыграл за клуб из Екатеринбурга 1 матч и не отметился результативными действиями.
Источник: https://t.me/fc_uralEkb/10181
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|1
|0
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|
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|1
|0
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|
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|1
|0
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|
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|1
|0
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|0
|
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|0
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|0
|0
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|0
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|Факел
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|0
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|1
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|0
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|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
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|0
|1
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|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
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Урал – Пари НН
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|29.07
|20:00
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Ростов – Зенит
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|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
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|30.07
|17:30
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Факел – Локомотив
|- : -
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|20:00
|
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|- : -
|30.07
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Даниил Хлусевич
Спартак
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|
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Хызыр Аппаев
Факел
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|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|0
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Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
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|
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
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