«Факел» подписал контракт с вратарем Гудиевым

«Факел» объявил о подписании контракта с вратарем Виталием Гудиевым.

Предыдущей командой 28-летнего вратаря были «Химки». Контракт игрока с подмосковным клубом истек летом 2023 года. Он перешел в «Факел» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Гудиев провел в РПЛ и Кубке России 11 матчей, из которых два матча провел на ноль.