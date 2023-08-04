Защитник Савицкий перешел из «Рубина» в «Родину» на правах аренды

Защитник «Рубина» Иван Савицкий перешел в «Родину» на правах аренды до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба казанского клуба.

20-летний игрок перешел в «Рубин» в июне 2021 года из клуба «Ленинградец», подписав четырехлетний контракт. Прошлый сезон он провел в аренде в «Енисее».

В сезоне-2023/24 Савицкий сыграл 2 матча за «Рубин-2».