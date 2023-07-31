«Факел» подписал контракт с вратарем из молодежной команды

«Факел» объявил о заключении профессионального контракта с вратарем Владиславом Калиничевым.

18-летний голкипер — воспитанник воронежского клуба. Срок соглашения с игроком не уточняется.

Калиничев провел 10 матчей за «Факел» в Молодежной футбольной лиге, пропустил 9 голов и отыграл 5 встреч на ноль. В сезоне-2022/23 он стал одним из лидеров первенства по проценту отраженных ударов.