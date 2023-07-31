«Факел» подписал контракт с вратарем из молодежной команды
«Факел» объявил о заключении профессионального контракта с вратарем Владиславом Калиничевым.
18-летний голкипер — воспитанник воронежского клуба. Срок соглашения с игроком не уточняется.
Калиничев провел 10 матчей за «Факел» в Молодежной футбольной лиге, пропустил 9 голов и отыграл 5 встреч на ноль. В сезоне-2022/23 он стал одним из лидеров первенства по проценту отраженных ударов.
Источник: Telegram-канал «Факела»
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|1
|1
|0
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|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
5
|Ростов
|2
|1
|1
|0
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|4
|
6
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|1
|1
|0
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|4
|
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|1
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|
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|
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|
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|0
|2
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|2
|
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|1
|
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|0
|1
|1
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|1
|
13
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|2
|0
|1
|1
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|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
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|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
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|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0
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