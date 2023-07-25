«Зенит» объявил об уходе Гойло в аренду в «Сочи»

Пресс-служба «Зенит» сообщила об уходе голкипера Никиты Гойло в «Сочи». Футболист будет играть в новой команде на правах аренды до конца сезона-2023/24.

Гойло — воспитанник «Зенита». Летом 2020 года футболист на правах аренды перешел в «Акрон», а в феврале 2022 года — в «Пари НН».