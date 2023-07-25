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Сегодня, 11:34

«Зенит» объявил об уходе Гойло в аренду в «Сочи»

Виктория Кравченко
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Никита Гойло.
Фото Global Look Press

Пресс-служба «Зенит» сообщила об уходе голкипера Никиты Гойло в «Сочи». Футболист будет играть в новой команде на правах аренды до конца сезона-2023/24.

Гойло — воспитанник «Зенита». Летом 2020 года футболист на правах аренды перешел в «Акрон», а в феврале 2022 года — в «Пари НН».

В сезоне-2022/23 футболист провел за «Пари НН» 14 матчей во всех турнирах, пропустил 21 мяч и четыре раза сыграл на ноль.

Никита Гойло
ФК Зенит
ФК Сочи
2
0
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«Зенит» объявил о переходе из «Сочи» вратаря Адамова

Ярошик заявил, что матч со «Спартаком» не был для него принципиальным
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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