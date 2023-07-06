«Маккаби» из Тель-Авива подписал нападающего «Пари НН» Милсона
Тель-Авивский «Маккаби» объявил о подписании контракта с нападающим «Пари НН» Милсоном.
Условия перехода 23-летнего ангольца в израильскую команду и срок контракта будут объявлены позднее, после того, как футболист пройдет медицинский осмотр.
Милсон выступал за «Пари НН» с февраля 2022 года. Во второй половине сезона-2022/23 форвард играл за «Анкарагюджю» на правах аренды из нижегородского клуба. В 12 матчах за турецкую команду нападающий забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.
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4
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5
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6
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13
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|0-0
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14
|Факел
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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