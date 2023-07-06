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«Маккаби» из Тель-Авива подписал нападающего «Пари НН» Милсона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Тель-Авивский «Маккаби» объявил о подписании контракта с нападающим «Пари НН» Милсоном.

Условия перехода 23-летнего ангольца в израильскую команду и срок контракта будут объявлены позднее, после того, как футболист пройдет медицинский осмотр.

Милсон выступал за «Пари НН» с февраля 2022 года. Во второй половине сезона-2022/23 форвард играл за «Анкарагюджю» на правах аренды из нижегородского клуба. В 12 матчах за турецкую команду нападающий забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

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РПЛ
ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК Нижний Новгород
Милсон
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