«Маккаби» из Тель-Авива подписал нападающего «Пари НН» Милсона

Тель-Авивский «Маккаби» объявил о подписании контракта с нападающим «Пари НН» Милсоном.

Условия перехода 23-летнего ангольца в израильскую команду и срок контракта будут объявлены позднее, после того, как футболист пройдет медицинский осмотр.

Милсон выступал за «Пари НН» с февраля 2022 года. Во второй половине сезона-2022/23 форвард играл за «Анкарагюджю» на правах аренды из нижегородского клуба. В 12 матчах за турецкую команду нападающий забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.