ЦСКА объявил о выкупе Мойзеса у «Интернасьонала»

Защитник ЦСКА Мойзес, выступавший за армейцев на правах аренды из «Интернасьонала», подписал полноценный контракт с российской командой.

Об активации опции выкупа объявила пресс-служба ЦСКА. Соглашение с 28-летним бразильцем рассчитано до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Мойзес выступал за ЦСКА с лета 2022 года. Он провел за красно-синих 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.