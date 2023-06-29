«Локомотив» объявил о переходе из «Сочи» форварда Сарвели

Форвард Владислав Сарвели перешел из «Сочи» в «Локомотив».

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, контракт с 25-летним игроком рассчитан на три года. Он будет выступать под 8-м номером.

Информировалось, что «Локомотив» заплатит сочинцам за форварда 1 миллион евро.

Сарвели выступал за «Сочи» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ, отметился 4 голами и 1 результативной передачей. Ранее футболист играл в «Крыльях Советов» и «Чертаново».