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Сегодня, 17:01

«Локомотив» объявил о переходе из «Сочи» форварда Сарвели

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дмитрий Ульянов (слева), Владислав Сарвели (по центру) и Владимир Леонченко (справа).
Фото ФК «Локомотив»

Форвард Владислав Сарвели перешел из «Сочи» в «Локомотив».

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, контракт с 25-летним игроком рассчитан на три года. Он будет выступать под 8-м номером.

Информировалось, что «Локомотив» заплатит сочинцам за форварда 1 миллион евро.

Сарвели выступал за «Сочи» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ, отметился 4 голами и 1 результативной передачей. Ранее футболист играл в «Крыльях Советов» и «Чертаново».

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/sarveli-transfer/
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
Владислав Сарвели
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