«Локомотив» объявил о переходе из «Сочи» форварда Сарвели
Форвард Владислав Сарвели перешел из «Сочи» в «Локомотив».
Как сообщает пресс-служба железнодорожников, контракт с 25-летним игроком рассчитан на три года. Он будет выступать под 8-м номером.
Информировалось, что «Локомотив» заплатит сочинцам за форварда 1 миллион евро.
Сарвели выступал за «Сочи» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ, отметился 4 голами и 1 результативной передачей. Ранее футболист играл в «Крыльях Советов» и «Чертаново».
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