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«Ростов» объявил об уходе полузащитника Селявы

Руслан Минаев
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Александр Селява (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» объявил об уходе полузащитника Александра Селявы. Клуб не стал продлевать контракт с 31-летним белорусом.

Селява перешел в «Ростов» в январе прошлого года из минского «Динамо».

В прошлом сезоне на его счету 18 матчей за российский клуб, в которых он отметился 1 голом.

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