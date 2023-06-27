«Ростов» объявил об уходе полузащитника Селявы

«Ростов» объявил об уходе полузащитника Александра Селявы. Клуб не стал продлевать контракт с 31-летним белорусом.

Селява перешел в «Ростов» в январе прошлого года из минского «Динамо».

В прошлом сезоне на его счету 18 матчей за российский клуб, в которых он отметился 1 голом.