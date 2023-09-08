Защитник сборной Белоруссии Малькевич перешел в «Урал»
«Урал» объявил о переходе защитника БАТЭ Владислава Малькевича.
23-летний защитник присоединится к «Уралу» на следующей неделе после перерыва на матчи сборных.
Малькевич является воспитанником БАТЭ. На его счету 76 матчей за команду, 6 забитых мячей и 12 голевых передач. Кроме того, он забил 1 гол в 11 матчах за сборную Белоруссии.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость левого защитника — 600 тысяч евро.
Источник: ФК «Урал»
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