«Ахмат» подписал полузащитника «Лиона» Камило
«Ахмат» объявил о подписании полузащитника «Лиона» Камило Рейджерса де Оливейры.
24-летний бразилец заключил контракт с грозненским клубом до конца сезона-2025/26.
Камило перешел в «Лион» из «Понте Преты» в январе 2020 года.
С марта 2021 года по декабрь 2022 года хавбек выступал за бразильскую «Понте Прету» на правах аренды. В составе команды он забил 2 гола в 78 матчах.
Вторую половину сезона-2022/23 футболист провел в аренде в бельгийском «Меленбеке», за который провел 9 матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Telegram-канал «Ахмата»
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