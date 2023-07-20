«Пари НН» подписал 4-летний контракт с защитником Шнапцевым

«Пари НН» объявил о подписании 4-летнего контракта с защитником Максимом Шнапцевым. 19-летний россиянин будет выступать под 70-м номером.

Шнапцев является воспитанником «Локомотива».

В прошлом сезоне он провел в МФЛ 23 матча и отдал 2 результативные передачи.