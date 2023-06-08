«Урал» объявил об уходе полузащитника Евсеева

Полузащитник Алексей Евсеев уходит из «Урала», сообщила пресс-служба клуба.

29-летний игрок прошлый сезон провел в аренде в «Уфе». Он сыграл за команду 24 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

Евсеев дважды приходил в «Урал». Сначала летом 2017-го, а затем в августе 2020 года. За время проведенное в системе клуба футболист сыграл 65 матчей, в которых отметился 6 голами и 4 передачами в разных турнирах.