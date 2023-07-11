«Рубин» подписал форварда хорватского «Осиека» Даку

«Рубин» объявил о трансфере нападающего хорватского «Осиека» Мирлинда Даку.

Казанцы заключили контракт с 25-летним косоваром до конца июня 2026 года.

Сумма трансфера не уточняется. По данным портала Transfermarkt.com, «Рубин» заплатил за футболиста 1 миллион евро.

С февраля 2022 года по июнь 2023 года Даку выступал за словенскую «Муру» на правах аренды из «Осиека». Форвард забил 27 голов и сделал 7 результативных передач в 53 матчах за команду.