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Сегодня, 19:33

«Рубин» подписал форварда хорватского «Осиека» Даку

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Рубин» объявил о трансфере нападающего хорватского «Осиека» Мирлинда Даку.

Казанцы заключили контракт с 25-летним косоваром до конца июня 2026 года.

Сумма трансфера не уточняется. По данным портала Transfermarkt.com, «Рубин» заплатил за футболиста 1 миллион евро.

С февраля 2022 года по июнь 2023 года Даку выступал за словенскую «Муру» на правах аренды из «Осиека». Форвард забил 27 голов и сделал 7 результативных передач в 53 матчах за команду.

Источник: https://t.me/fcrk1958/13819
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ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
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