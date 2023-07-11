«Рубин» подписал форварда хорватского «Осиека» Даку
«Рубин» объявил о трансфере нападающего хорватского «Осиека» Мирлинда Даку.
Казанцы заключили контракт с 25-летним косоваром до конца июня 2026 года.
Сумма трансфера не уточняется. По данным портала Transfermarkt.com, «Рубин» заплатил за футболиста 1 миллион евро.
С февраля 2022 года по июнь 2023 года Даку выступал за словенскую «Муру» на правах аренды из «Осиека». Форвард забил 27 голов и сделал 7 результативных передач в 53 матчах за команду.
Источник: https://t.me/fcrk1958/13819
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