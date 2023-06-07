«Краснодар» подписал полузащитника «Оренбурга» Эктова

«Краснодар» объявил о трансфере полузащитника «Оренбурга» Александра Эктова.

Стороны достигли договоренности по сделке, сумма трансфера не уточняется. В ближайшие дни 27-летний россиянин пройдет медосмотр и заключит контракт с «Краснодаром».

Эктов выступал за «Оренбург» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за команду во всех турнирах.

Портал Transfermark.com оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.