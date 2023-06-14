Лучший бомбардир молодежной команды ЦСКА Лапинский перешел в «Зенит»

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий ЦСКА Станислав Лапинский перешел в «Зенит».

В среду, 14 июня официальный сайт армейцев объявил о том, что 18-летний россиянин подписал полноценный контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

Лапинский — воспитанник ЦСКА, он выступал за академию красно-синих с 10 лет. В сезоне-2022/23 форвард забил 11 голов за молодежный состав армейцев в Молодежной футбольной лиге и стал лучшим бомбардиром команды.