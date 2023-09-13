«Крылья Советов» выкупили Бабкина у «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин, выступавший на правах аренды за «Крылья Советов», на полноценной основе стал игроком самарского клуба.

20-летний полузащитник подписал четырехлетний контракт с «Крыльями». Ранее сообщалось, что у «Локомотива» не будет опции обратного выкупа.

«Крылья» арендовали Бабкина в сентябре прошлого года. С того момента он провел за команду 30 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.