«Крылья Советов» выкупили Бабкина у «Локомотива»
Полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин, выступавший на правах аренды за «Крылья Советов», на полноценной основе стал игроком самарского клуба.
20-летний полузащитник подписал четырехлетний контракт с «Крыльями». Ранее сообщалось, что у «Локомотива» не будет опции обратного выкупа.
«Крылья» арендовали Бабкина в сентябре прошлого года. С того момента он провел за команду 30 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.
Источник: ФК «Крылья Советов»
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