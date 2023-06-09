«Сочи» объявил об уходе Жоаозиньо и Цаллагова

Полузащитники «Сочи» Жоаозиньо и Ибрагим Цаллагов покидают команду, сообщает пресс-служба сочинцев.

Цаллагов выступал за «Сочи» с 2019 года. 32-летний россиянин провел 110 матчей за команду, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Жоаозиньо играл за сочинцев с 2020 года. На его счету 9 мячей и 8 голевых передач в 74 играх за команду.