«Факел» объявил о подписании контракта с Федором Кудряшовым

Бывший защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов продолжит карьеру в «Факеле», сообщает пресс-служба воронежцев.

С 2020 года Кудряшов выступал за «Антальяспор». 2 июля «Антальяспор» на официальном сайте объявил об уходе 36-летнего футболиста в связи с окончанием контракта. Он провел за турецкий клуб 110 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

До этого Кудряшов играл за «Сочи», «Башакшехир», «Рубин», «Ростов», «Ахмат», «Спартак», «Краснодар», «Томь» и «Химки».