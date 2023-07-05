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«Факел» объявил о подписании контракта с Федором Кудряшовым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федор Кудряшов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов продолжит карьеру в «Факеле», сообщает пресс-служба воронежцев.

С 2020 года Кудряшов выступал за «Антальяспор». 2 июля «Антальяспор» на официальном сайте объявил об уходе 36-летнего футболиста в связи с окончанием контракта. Он провел за турецкий клуб 110 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

До этого Кудряшов играл за «Сочи», «Башакшехир», «Рубин», «Ростов», «Ахмат», «Спартак», «Краснодар», «Томь» и «Химки».

Источник: https://t.me/pfcfakel/6854
Федор Кудряшов
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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