«Факел» объявил о подписании контракта с Федором Кудряшовым
Бывший защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов продолжит карьеру в «Факеле», сообщает пресс-служба воронежцев.
С 2020 года Кудряшов выступал за «Антальяспор». 2 июля «Антальяспор» на официальном сайте объявил об уходе 36-летнего футболиста в связи с окончанием контракта. Он провел за турецкий клуб 110 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
До этого Кудряшов играл за «Сочи», «Башакшехир», «Рубин», «Ростов», «Ахмат», «Спартак», «Краснодар», «Томь» и «Химки».
Источник: https://t.me/pfcfakel/6854
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