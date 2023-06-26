«Факел» объявил о подписании контракта с форвардом Долговым
«Факел» подписал контракт с нападающим Александром Долговым, сообщает пресс-служба воронежского клуба.
Прошедший сезон форвард провел в «Химках». Он забил четыре мяча в 25 играх чемпионата России.
Долгов является воспитанником «Локомотива». Ранее 24-летний нападающий также выступал за «Ростов».
Источник: ФК «Факел»
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