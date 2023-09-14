«Зенит» выкупил полузащитника Михайлова у «Пари НН» и отдал в аренду в «Оренбург»

«Зенит» выкупил у «Пари НН» полузащитника Ярослава Михайлова.

Клуб из Санкт-Петербурга вернул своего 20-летнего воспитанника, который провел сезон-2022/23 на правах аренды в составе нижегородцев, после чего те в июле 2023 года оформили полноценный трансфер футболиста.

«Зенит» подписал контракт с игроком на 4 года с опцией продления еще на один год.

Сразу после покупки Михайлова у «Пари НН» клуб из Санкт-Петербурга отправил футболиста в аренду в «Оренбург» до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 9 матчах «Пари НН» и не отличился результативными действиями.