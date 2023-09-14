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«Зенит» выкупил полузащитника Михайлова у «Пари НН» и отдал в аренду в «Оренбург»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Ярослав Михайлов.
Фото ФК «Пари НН»

«Зенит» выкупил у «Пари НН» полузащитника Ярослава Михайлова.

Клуб из Санкт-Петербурга вернул своего 20-летнего воспитанника, который провел сезон-2022/23 на правах аренды в составе нижегородцев, после чего те в июле 2023 года оформили полноценный трансфер футболиста.

«Зенит» подписал контракт с игроком на 4 года с опцией продления еще на один год.

Сразу после покупки Михайлова у «Пари НН» клуб из Санкт-Петербурга отправил футболиста в аренду в «Оренбург» до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 9 матчах «Пари НН» и не отличился результативными действиями.

Источник: Telegram-канал «Зенита»
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ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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Локомотив – Оренбург
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

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Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Марат Быстров

Ахмат

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