«Динамо» объявило о подписании четырехлетнего контракта с Чавесом
Полузащитник Луис Чавес стал игроком «Динамо».
Как сообщает пресс-служба клуба, 27-летний мексиканец подписал контракт на четыре года с возможностью продления еще на сезон.
Чавес с июля 2019 года выступал за «Пачуку», на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у игрока 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.
Источник: ФК Динамо
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Оренбург – ЦСКА
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