«Динамо» объявило о подписании четырехлетнего контракта с Чавесом

Полузащитник Луис Чавес стал игроком «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, 27-летний мексиканец подписал контракт на четыре года с возможностью продления еще на сезон.

Чавес с июля 2019 года выступал за «Пачуку», на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у игрока 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.