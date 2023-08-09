«Сочи» арендовал защитника юниорской сборной Нигерии

«Сочи» арендовал защитника юниорской сборной Нигерии Соломона Агбалака, сообщает пресс-служба клуба.

Права на 19-летнего игрока принадлежат клубу «Брод Сити». Агбалака будет выступать в российской команде под 15-м номером.

Защитник является бронзовым призером Кубка африканских наций U-20 и четвертьфиналистом юниорского чемпионата мира 2023 года.