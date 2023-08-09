«Сочи» арендовал защитника юниорской сборной Нигерии
«Сочи» арендовал защитника юниорской сборной Нигерии Соломона Агбалака, сообщает пресс-служба клуба.
Права на 19-летнего игрока принадлежат клубу «Брод Сити». Агбалака будет выступать в российской команде под 15-м номером.
Защитник является бронзовым призером Кубка африканских наций U-20 и четвертьфиналистом юниорского чемпионата мира 2023 года.
Источник: ФК Сочи
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|
3
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|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
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|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
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|1
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|4
|
7
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|5-4
|4
|
8
|Локомотив
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|1
|1
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|7-7
|4
|
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|1
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|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
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|
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|3
|1
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|
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|1
|0
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|0
|2
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|2
|
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|Оренбург
|3
|0
|1
|2
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|
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|Пари НН
|3
|0
|1
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|1
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|3
|0
|0
|3
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|0
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|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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