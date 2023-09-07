«Ростов» разорвал контракт с Тошевски

Нападающий Давид Тошевски покинул «Ростов», сообщается на официальном сайте клуба.

Клуб и футболист договорились о прекращении сотрудничества.

22-летний македонец перешел в «Ростов» летом 2020 года из «Работничков». С тех пор игрок был в аренде в клубах «Тамбов», «Гурник Забже» и «Михаловце».

Тошевски всего провел 11 матчей за первую команду «Ростова» и не отметился результативными действиями. За вторую команду южан футболист сыграл 9 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.