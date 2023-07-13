«Рубин» подтвердил уход Абильдгора в «Комо»

«Рубин» в Telegram-канале сообщил об уходе полузащитника Оливера Абильдгора.

27-летний датчанин продолжит карьеру в «Комо», выступающем в итальянской серии Б.

По условиям трансфера «Рубин» получил право на компенсацию от дальнейшей перепродажи игрока.

В прошедшем сезоне Абильдгор на правах аренды выступал за «Селтик» и «Верону».