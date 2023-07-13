«Рубин» подтвердил уход Абильдгора в «Комо»
«Рубин» в Telegram-канале сообщил об уходе полузащитника Оливера Абильдгора.
27-летний датчанин продолжит карьеру в «Комо», выступающем в итальянской серии Б.
По условиям трансфера «Рубин» получил право на компенсацию от дальнейшей перепродажи игрока.
В прошедшем сезоне Абильдгор на правах аренды выступал за «Селтик» и «Верону».
Источник: https://t.me/fcrk1958/13907
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