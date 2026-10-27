Голкипер «Краснодара» Агкацев подтвердил, что им интересовался «Ювентус»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что «Ювентус» действительно проявлял к нему интерес в летнее трансферное окно.

«Это все происходило в отпуске. Представители, которые общались, сводку новостей мне периодически доносили. Я попросил тезисно мне говорить, какие новости есть, какие сдвижки, какие продвижения в переговорах. И я старался сильно в это не погружаться, чтобы потом не расстраиваться, если там не получится. Раз я остался в «Краснодаре», значит, не срослось», — сказал Агкацев в интервью Нобелю Арустамяну.

Также 24-летний футболист прокомментировал возможность перехода в зарубежную команду в будущем.

«Надеюсь, что либо зимой, либо летом будут еще какие-нибудь варианты. Но, опять же, нет такого, что я днем и ночью вижу, как перехожу. Конечно, хочется сделать этот шаг, но на сегодняшний день я очень счастлив, что я в «Краснодаре», — добавил вратарь.

Агкацев на протяжении всей карьеры выступает за «Краснодар» и в сезоне-2024/25 вместе с «быками» стал чемпионом России. Всего на его счету 107 матчей за основную команду «Краснодара», в которых вратарь пропустил 106 голов и 44 раза сыграл на ноль.

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