«Кубань» арендовала Фаттахова у «Рубина»

Как и сообщал «СЭ», вингер «Рубина» Ленар Фаттахов на правах аренды перешел в Кубань".

Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2023/24.

20-летний полузащитник является воспитанником казанцев. Он провел за «Рубин» 12 матчей, не отметившись результативными действиями.