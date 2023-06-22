«Сочи» подписал Игнатьева на правах свободного агента

«Сочи» объявил о подписании контракта с форвардом Иваном Игнатьевым. Пресс-служба клуба не уточняет срок соглашения с 24-летним игроком.

Нападающий выступал за «Локомотив» с июля 2022 года и покинул клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне игрок провел за железнодорожников 27 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.