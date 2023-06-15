«Зенит» выкупил Мантуана у «Коринтианса»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб выкупил контракт полузащитника Густаво Мантуана у «Коринтианса».

«Мантуан остается игроком «Зенита». Мы выкупили его трансфер», — приводит слова Медведева matchtv.ru.

В минувшем сезоне 21-летний бразилец провел за «Зенит» 28 матчей, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.