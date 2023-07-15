«Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Карпицким
«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с нападающим солигорского «Шахтера» Егором Карпицким.
Соглашение с 19-летним белорусским форвардом рассчитано на четыре года.
В сезоне-2022/23 Карпицкий провел за клуб 16 матчей, забил 12 мячей и отдал две результативные передачи.
Карпицкий является воспитанником солигорского «Шахтера». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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