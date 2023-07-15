«Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Карпицким

«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с нападающим солигорского «Шахтера» Егором Карпицким.

Соглашение с 19-летним белорусским форвардом рассчитано на четыре года.

В сезоне-2022/23 Карпицкий провел за клуб 16 матчей, забил 12 мячей и отдал две результативные передачи.

Карпицкий является воспитанником солигорского «Шахтера». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице