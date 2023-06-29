«Алания» арендовала Кобесова у «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Давид Кобесов вернулся в «Аланию» на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба клуба.

Вторую половину прошлого сезона 23-летний хавбек провел в аренде в «Химках», где сыграл 8 матчей и отдал один голевой пас.

Кобесов выступал за «Аланию» в 2019-2022 годах. За три года он провел 83 матча в составе красно-желтых, забил 15 мячей и отдал 16 результативных передач.