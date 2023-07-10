«Рубин» подписал 3-летний контракт с полузащитником Родиным и отдал его в аренду в «КАМАЗ»
«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Кубани» Даниила Родина. С 20-летним хавбеком подписан 3-летний контракт.
Казанский клуб после подписания соглашения отправил игрока в аренду в «КАМАЗ» до конца сезона-2023/24.
В прошлом сезоне Родин провел 36 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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|Ростов
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5
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
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9
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10
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11
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|0
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12
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|0-0
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13
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|0-0
|0
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14
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
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16
|Балтика
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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