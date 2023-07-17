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Сегодня, 12:18

«Зенит» объявил о подписании Марио Фернандеса

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Марио Фернандес.

«Зенит» опубликовал видеоролик с презентацией защитника Марио Фернандеса.

Клуб обыграл представление новичка популярным роликом сборной России, когда в команду перед ЧМ-2018 приехал Филипп Киркоров с ребенком и перепутал русского бразильца из ЦСКА с представлявшим «Зенит» Магомедом Оздоевым.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июнь 2022 года, после чего приостановил карьеру. Зимой 2023 года защитник вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом».

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Ранее стало известно, под каким номером Марио будет играть в «Зените». 32-летний футболист заключил соглашение на один год с возможностью продления на сезон.

Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
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