Алаев: «Еще до начала сезона верил, что борьба за первое место пойдет между более чем двумя клубами»
Президент РПЛ Александр Алаев отметил, что доволен борьбой за первую строчку в турнирной таблице чемпионата России-2026/27.
«Очень рад, что целых пять команд сейчас идут в лидирующей группе и претендуют на первое место. Это то, что всегда хочется видеть. Еще до начала сезона верил, что борьба пойдет между более чем двумя клубами. Но одно дело верить в это, а другое — когда так действительно происходит. Это главный итог прошедшей части чемпионата. Надеюсь, так будет до конца турнира, что, как и в три предыдущих сезона, мы узнаем чемпиона только в последнем туре. Но пока мы видим, что конкуренция на высочайшем уровне.
Радует, что и внизу таблицы интрига большая. Тот же «Факел», хоть и идет на последнем месте, в каждом туре дает бой любому сопернику, и его совсем нельзя списывать со счетов», — приводят «Известия» слова Алаева.
После 12 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. У московского «Динамо» и ЦСКА по 25 очков, а у «Спартака» и «Краснодара» — по 23.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1