Алаев: «Еще до начала сезона верил, что борьба за первое место пойдет между более чем двумя клубами»

Президент РПЛ Александр Алаев отметил, что доволен борьбой за первую строчку в турнирной таблице чемпионата России-2026/27.

«Очень рад, что целых пять команд сейчас идут в лидирующей группе и претендуют на первое место. Это то, что всегда хочется видеть. Еще до начала сезона верил, что борьба пойдет между более чем двумя клубами. Но одно дело верить в это, а другое — когда так действительно происходит. Это главный итог прошедшей части чемпионата. Надеюсь, так будет до конца турнира, что, как и в три предыдущих сезона, мы узнаем чемпиона только в последнем туре. Но пока мы видим, что конкуренция на высочайшем уровне.

Радует, что и внизу таблицы интрига большая. Тот же «Факел», хоть и идет на последнем месте, в каждом туре дает бой любому сопернику, и его совсем нельзя списывать со счетов», — приводят «Известия» слова Алаева.

После 12 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. У московского «Динамо» и ЦСКА по 25 очков, а у «Спартака» и «Краснодара» — по 23.