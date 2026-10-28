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Алаев: «Еще до начала сезона верил, что борьба за первое место пойдет между более чем двумя клубами»

Евгений Козинов
Корреспондент

Президент РПЛ Александр Алаев отметил, что доволен борьбой за первую строчку в турнирной таблице чемпионата России-2026/27.

«Очень рад, что целых пять команд сейчас идут в лидирующей группе и претендуют на первое место. Это то, что всегда хочется видеть. Еще до начала сезона верил, что борьба пойдет между более чем двумя клубами. Но одно дело верить в это, а другое — когда так действительно происходит. Это главный итог прошедшей части чемпионата. Надеюсь, так будет до конца турнира, что, как и в три предыдущих сезона, мы узнаем чемпиона только в последнем туре. Но пока мы видим, что конкуренция на высочайшем уровне.

Радует, что и внизу таблицы интрига большая. Тот же «Факел», хоть и идет на последнем месте, в каждом туре дает бой любому сопернику, и его совсем нельзя списывать со счетов», — приводят «Известия» слова Алаева.

После 12 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. У московского «Динамо» и ЦСКА по 25 очков, а у «Спартака» и «Краснодара» — по 23.

Источник: «Известия»
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Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 4 1 1
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