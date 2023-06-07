«Оренбург» объявил о подписании контракта с аргентинским полузащитником Муро

«Оренбург» в Telegram-канале объявил о подписании контракта с полузащитником «Химнасии» Томасом Муро.

Срок соглашения 21-летнего аргентинца с клубом не сообщается. Муро будет выступать за «Оренбург» под 24-м номером.

В текущем сезоне Муро сыграл за «Химнасию» 12 матчей и отдал одну результативную передачу. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 400 тысяч евро.