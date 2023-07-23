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Сегодня, 21:43

В «Зените» подтвердили продажу Малкома «Аль-Хилялю» за рекордные для России 60 миллионов евро

Виталий Косик
Корреспондент
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Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что питерский клуб договорился с «Аль-Хилялем» о продаже форварда Малкома за 60 миллионов евро.

«Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» по условиям перехода игрока «Зенита» Малкома в этот клуб. Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 миллионов евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу. Все платежи будут закончены до конца сезона-2023/24. Никакие бонусы не предусмотрены. 60 миллионов — фиксированная сумма», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

26-летний бразилец выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Его действующее соглашение с питерской командой рассчитано до 2027 года.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ.

Источник: РИА Новости
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
4
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
7
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
8
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 3 : 2
23.07 20:00
Ростов – Факел
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

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 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Зенит

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Кейта Бальде

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Спартак

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