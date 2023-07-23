В «Зените» подтвердили продажу Малкома «Аль-Хилялю» за рекордные для России 60 миллионов евро

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что питерский клуб договорился с «Аль-Хилялем» о продаже форварда Малкома за 60 миллионов евро.

«Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» по условиям перехода игрока «Зенита» Малкома в этот клуб. Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 миллионов евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу. Все платежи будут закончены до конца сезона-2023/24. Никакие бонусы не предусмотрены. 60 миллионов — фиксированная сумма», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

26-летний бразилец выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Его действующее соглашение с питерской командой рассчитано до 2027 года.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ.