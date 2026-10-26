Ни один из капитанов клубов РПЛ не выбрал Мбаппе победителем «Золотого мяча», фаворит — вингер «Барселоны» Ламин Ямаль

Ни один из капитанов клубов РПЛ не выбрал нападающего «Реала» Киллиана Мбаппе в качестве победителя «Золотого мяча». Опрос проводил комментатор Дмитрий Шнякин, видео с ответами игроков он опубликовал в Telegram-канале.

Шесть голосов получил вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, пять — форвард «Баварии» Харри Кейн, а по одному — у Витиньи («ПСЖ»), Родри, Пау Кубарси (оба — «Барселона»), Майкла Олисе («Бавария») и Лионеля Месси («Интер Майами»).

Полностью результаты опроса выглядят так:

Роман Зобнин («Спартак») — Родри

Иван Обляков (ЦСКА) — Витинья

Станислав Агкацев («Краснодар») — Олисе

Игор Вуячич («Рубин») — Месси

Артем Мещанинов («Родина») — Кубарси

Константин Кучаев («Ростов») — Ямаль

Муталип Алибеков («Динамо» Махачкала) — Ямаль

Лечи Садулаев («Ахмат») — Ямаль

Даниил Фомин («Динамо») — Кейн

Антон Митрюшкин («Локомотив») — Кейн

Сергей Песьяков («Крылья Советов») — Кейн

Ильнур Альшин («Факел») — Ямаль

Марат Бокоев («Акрон») — Ямаль

Андрей Мендель («Балтика») — Кейн

Данила Хотулев («Оренбург») — Кейн

Дуглас Сантос («Зенит») — Ямаль.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 26 октября в Лондоне и начнется в 23.00 по московскому времени. Впервые в истории «Золотой мяч» вручат за пределами Франции.

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