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Ни один из капитанов клубов РПЛ не выбрал Мбаппе победителем «Золотого мяча», фаворит — вингер «Барселоны» Ламин Ямаль

Алексей Михайлов

Ни один из капитанов клубов РПЛ не выбрал нападающего «Реала» Киллиана Мбаппе в качестве победителя «Золотого мяча». Опрос проводил комментатор Дмитрий Шнякин, видео с ответами игроков он опубликовал в Telegram-канале.

Шесть голосов получил вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, пять — форвард «Баварии» Харри Кейн, а по одному — у Витиньи («ПСЖ»), Родри, Пау Кубарси (оба — «Барселона»), Майкла Олисе («Бавария») и Лионеля Месси («Интер Майами»).

Полностью результаты опроса выглядят так:

Роман Зобнин («Спартак») — Родри

Иван Обляков (ЦСКА) — Витинья

Станислав Агкацев («Краснодар») — Олисе

Игор Вуячич («Рубин») — Месси

Артем Мещанинов («Родина») — Кубарси

Константин Кучаев («Ростов») — Ямаль

Муталип Алибеков («Динамо» Махачкала) — Ямаль

Лечи Садулаев («Ахмат») — Ямаль

Даниил Фомин («Динамо») — Кейн

Антон Митрюшкин («Локомотив») — Кейн

Сергей Песьяков («Крылья Советов») — Кейн

Ильнур Альшин («Факел») — Ямаль

Марат Бокоев («Акрон») — Ямаль

Андрей Мендель («Балтика») — Кейн

Данила Хотулев («Оренбург») — Кейн

Дуглас Сантос («Зенит») — Ямаль.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 26 октября в Лондоне и начнется в 23.00 по московскому времени. Впервые в истории «Золотой мяч» вручат за пределами Франции.

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Источник: Telegram-канал Дмитрия Шнякина
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Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Лионель Месси
Майкл Олисе
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Харри Кейн
Футбол
РПЛ
Витинья (ПСЖ)
Пау Кубарси
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 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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