«Спартак» объявил о расторжении контракта с Рыбусом

«Спартак» расторг контракт с защитником Мацеем Рыбусом по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте красно-белых 21 июня.

33-летний польский футболист ушел из команды в статусе свободного агента.

«Желаем Мацею удачи в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении «Спартака».

В сезоне-2022/23 Рыбус провел 12 матчей за московский клуб, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Защитник выступал за «Спартак» с июля 2022-го.

Ранее Рыбус играл за «Локомотив», «Лион», «Ахмат» и «Легию».