«Пари НН» арендовал Карапузова у «Динамо»

«Пари НН» объявил о переходе полузащитника «Динамо» Владислава Карапузова в команду.

Нижегородцы арендовали 23-летнего россиянина до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

В сезоне-2022/23 Карапузов выступал за «Ахмат» на правах аренды из «Динамо», на его счету 2 гола и 3 результативные передачи в 28 матчах за грозненцев.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в двух играх «Динамо», провел на поле в сумме 46 минут и не отличился результативными действиями.