«Пари НН» арендовал Карапузова у «Динамо»
«Пари НН» объявил о переходе полузащитника «Динамо» Владислава Карапузова в команду.
Нижегородцы арендовали 23-летнего россиянина до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.
В сезоне-2022/23 Карапузов выступал за «Ахмат» на правах аренды из «Динамо», на его счету 2 гола и 3 результативные передачи в 28 матчах за грозненцев.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в двух играх «Динамо», провел на поле в сумме 46 минут и не отличился результативными действиями.
Источник: Telegram-канал «Пари НН»
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|1
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|
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|2
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|1
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|4
|
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|1
|1
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|
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|0
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|
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|2
|0
|0
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|
15
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|2
|0
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|0
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
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Наир Тикнизян
Локомотив
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Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
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Милан Гайич
ЦСКА
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|1
|0
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