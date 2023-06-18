«Ахмат» объявил об уходе помощника Ташуева

Тренер «Ахмата» Андрей Дмитриев, работавший в штабе Сергея Ташуева, покидает команду, сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Дмитриев вошел в штаб «Ахмата» в сентябре, когда Ташуев возглавил команду. Ранее он помогал 64-летнему специалисту в «Солигорске».

Ранее Дмитриев работал в «Долгопрудном». «Чертаново», курском «Авангарде» и «Балтике».