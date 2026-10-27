Тюкавин о «Золотом мяче» Кейна: «Очень рад, болел за него. Он за год забил больше, чем я за шесть лет»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что болел за форварда «Баварии» Харри Кейна в голосовании за «Золотой мяч» — 2026.

В понедельник, 26 октября англичанин получил награду лучшему футболисту сезона-2025/26.

«Очень рад за Кейна, болел за него. Он за один год забил больше чем я за шесть лет. Топ-футболист, поздравляю его», — сказал Тюкавин.

В сезоне-2025/26 Кейн забил 61 гол и сделал 7 результативных передач в 51 матче за «Баварию» во всех турнирах. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

Также у Кейна 12 голов и 1 результативный пас в 14 играх за сборную Англии в сезоне-2025/26. Вместе с национальной командой форвард стал бронзовым призером ЧМ-2026.

Кейн стал первым за 25 лет англичанином, получившим «Золотой мяч». Предыдущим был экс-нападающий «Ливерпуля», «Реала», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн, который заработал награду в 2001 году.

(Кирилл Радченко)