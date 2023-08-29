Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келвен подтвердил свой переход в ЦСКА

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келвен прокомментировал предстоящий переход в ЦСКА.

«Я узнал о переговорах неделю назад. Я был сосредоточен на чемпионате Бразилии. Теперь я отправляюсь в Россию, чтобы как можно скорее начать играть. Я был очень счастлив здесь. Но это мечта, я постараюсь играть там как можно больше и, когда вернусь, хочу снова надеть эту футболку» — приводит слова Келвена Ge Globo.

По данным СМИ, защитник в понедельник днем перешел в ЦСКА. Игрок был продан за 4,5 миллиона евро. Армейцы пока официально не объявили о трансфере.

22-летний Келвен играл за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро. В сезоне-2023 бразилец провел за клуб 42 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 7 результативными передачами.