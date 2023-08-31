Игрок «Сочи» Шипунов перешел на правах аренды в «СКА-Хабаровск»
Полузащитник «Сочи» Тимофей Шипунов перешел в «СКА-Хабаровск» на правах аренды, сообщает пресс-служба сочинского клуба.
20-летний футболист будет выступать за хабаровскую команду до конца сезона-2023/24.
В прошлом сезоне полузащитник провел 15 матчей за «Сочи» в РПЛ, в которых отметился 2 голами. В этом сезоне на его счету 2 игры в чемпионате России.
«СКА-Хабаровск» занимает 5-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 11 очков за 7 туров.
Источник: https://t.me/Sochipfc/14051
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|1
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|
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|6
|4
|1
|1
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|13
|
4
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|6
|3
|2
|1
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|11
|
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|6
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|2
|1
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|11
|
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|1
|2
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|3
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|
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|1
|1
|4
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|4
|
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|6
|1
|0
|5
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|3
|
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|0
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|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
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ЖК
|Г
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Зенит
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
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Ахмат
|2
|1
|0
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