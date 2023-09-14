«Факел» подписал защитника «Ростова» Пояркова
«Факел» объявил о подписании защитника «Ростова» Николая Пояркова.
Воронежцы заключили соглашение о бесплатной аренде 23-летнего россиянина у ростовчан до конца сезона-2023/24.
В нынешнем сезоне Поярков принял участие в трех матчах «Ростова» и не отличился результативными действиями.
Источник: Telegram-канал «Факела»
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|4
|2
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|
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|7
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|2
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|
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|4
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|
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|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
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|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
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|
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ЖК
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
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Антон Заболотный
ЦСКА
|4
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Эдуард Сперцян
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|П
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|
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Крылья Советов
|3
|
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Балтика
|3
|
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Николя Муми Нгамале
Динамо
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|5
|1
|1
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|1
|1
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