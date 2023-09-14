«Факел» подписал защитника «Ростова» Пояркова

«Факел» объявил о подписании защитника «Ростова» Николая Пояркова.

Воронежцы заключили соглашение о бесплатной аренде 23-летнего россиянина у ростовчан до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне Поярков принял участие в трех матчах «Ростова» и не отличился результативными действиями.