Советник президента РФС Сорокин: «Интересно, кто станет альтернативным кандидатом на выборах в ФИФА»

Советник президента РФС Алексей Сорокин поделился с «СЭ» мнением о конфликте между ФИФА и УЕФА.

«Такие истории в футболе не впервые. Это такая среда, где есть место разным мнениям и подходам. Будет интересно посмотреть на выборы. Сейчас мы все слышим, что возможен альтернативный кандидат на выборах главы ФИФА, чего раньше мы не видели. Интересно, кто им будет. Перед выборами нас ожидает очень интересный период», — сказал Сорокин «СЭ».

56-летний Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 26 февраля 2016 года.

Выборы президента ФИФА пройдут 18 марта 2027 года на конгрессе организации в марокканском Рабате.