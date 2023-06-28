«Пари НН» подписал полузащитника «Ахмата» Трошечкина
«Пари НН» объявил о подписании контракта с полузащитником «Ахмата» Александром Трошечкиным.
27-летний россиянин будет выступать за нижегородцев под десятым номером, соглашение с игроком рассчитано на три года.
Трошечкин выступал за «Ахмат» с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за грозненцев.
Источник: https://t.me/fcnn52/7537
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