«Пари НН» подписал полузащитника «Ахмата» Трошечкина

«Пари НН» объявил о подписании контракта с полузащитником «Ахмата» Александром Трошечкиным.

27-летний россиянин будет выступать за нижегородцев под десятым номером, соглашение с игроком рассчитано на три года.

Трошечкин выступал за «Ахмат» с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за грозненцев.