В «Рубине» сообщили об уходе вратаря Беленова

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об уходе вратаря Александра Беленова из клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что Беленов в ближайшее время может покинуть казанскую команду.

«Беленов уходит из «Рубина», — подтвердил Сафонов «СЭ».

Беленов перешел в «Рубин» из «Уфы» летом 2022 года, контракт 36-летнего россиянина с казанским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Ранее он играл за «Салют», «Спартак», «Кубань» и «Анжи».