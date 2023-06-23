«Пари НН» объявил об уходе нападающего Янсане
«Пари НН» в Telegram-канале сообщил, что нападающий Момо Янсане покидает клуб.
25-летний гвинейский форвард дважды был в аренде в нижегородском клубе: с января по июнь 2021 года и в сезоне-2022/23. За это время Янсане провел 37 матчей, забив 6 голов.
«Пари Нижний Новгород» благодарит Момо Янсане за время, проведенное в составе команды. Желаем успешной карьеры!" - говорится в сообщении клуба.
В сезоне-2022/23 нападающий провел 16 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
Источник: https://t.me/fcnn52/7492
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|58
|
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|15
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|6
|60-38
|54
|
4
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|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
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|30
|15
|5
|10
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|50
|
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|9
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|48
|
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|
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|
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|30
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|6
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|49-45
|45
|
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|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
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|30
|10
|6
|14
|33-45
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|
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|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
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|30
|8
|6
|16
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|30
|
14
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|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
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|30
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30 тур
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9
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