«Зенит» объявил об аренде Изидора до конца сезона-2023/24 с опцией выкупа

Нападающий Вильсон Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит».

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубые, арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и включает в себя опцию выкупа.

Ранее «СЭ» информировал, что общая сумма сделки составит порядка 6 миллионов евро.

23-летний француз играл за «Локомотив» с января 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.