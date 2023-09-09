«Зенит» объявил об аренде Изидора до конца сезона-2023/24 с опцией выкупа
Нападающий Вильсон Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит».
Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубые, арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и включает в себя опцию выкупа.
Ранее «СЭ» информировал, что общая сумма сделки составит порядка 6 миллионов евро.
23-летний француз играл за «Локомотив» с января 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.
Источник: ФК Зенит
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