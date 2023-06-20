«Ростов» объявил о подписании контракта с Романом Акбашевым
Полузащитник Роман Акбашев подписал контакт с «Ростовом», сообщает пресс-служба команды.
Соглашение с игроком рассчитано на два года.
Ранее футболист выступал за «КАМАЗ», «Динамо» (Киров), «Авангард» (Курск), «Волгарь», «Рубин» и «Нефтехимик».
Последний клуб 31-летнего хавбека — «Факел». За воронежский клуб Акбашев провел 108 матчей, забил 22 мяча и сделал 22 голевые передачи.
Источник: ФК «Ростов»
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|7
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|58
|
3
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|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
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|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
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|5
|10
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|
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|48
|
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|46
|
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|
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|6
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|45
|
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|5
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|
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|6
|14
|33-45
|36
|
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|30
|8
|8
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|32
|
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|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
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|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
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|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
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|
Урал – Сочи
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ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|И
|К
|Ж
|
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Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
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Крылья Советов
|28
|1
|4
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|
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Спартак
|26
|1
|9
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